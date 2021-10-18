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Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:29 Son Güncelleme: 18.10.2021 10:34

Bursa Uludağ Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, 8 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, 8 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 3 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...
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Bursa Uludağ Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak
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