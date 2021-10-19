Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Rektörlüğü, öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, " Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir." ifadelerine yer verildi.
Son başvuru tarihinin 2 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...