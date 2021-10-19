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Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:40

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, " Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 2 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim elemanı alacak
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