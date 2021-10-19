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Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:53

Batman Üniversitesi iç denetçi alımı yapacak

Batman Üniversitesi iç denetçi alımı yapacak

Batman Üniversitesi Rektörlüğü, iç denetçi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Batman Üniversitesi Rektörlüğü, iç denetçi alımı için ilan yayımladı.

Batman Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında, 1. (birinci) dereceli, 1 (bir) adet "İç Denetçi" kadromuza 5018 sayılı "Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu"nun ilgili hükümleri uyarınca açıktan veya naklen (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesi kapsamında) atama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 2 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...


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Batman Üniversitesi iç denetçi alımı yapacak
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