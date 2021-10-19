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Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:46

Samsun Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Samsun Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü, 60 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Samsun Üniversitesi Rektörlüğü, 60 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.


Son başvuru tarihinin 2 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...
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Samsun Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak
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