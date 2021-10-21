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Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:32 Son Güncelleme: 21.10.2021 10:32

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü, 29 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü, 29 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak
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