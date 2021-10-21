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Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:24 Son Güncelleme: 21.10.2021 10:25

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca, uygulamalı/sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 12 (oniki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 19 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...
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Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
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