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Giriş Tarihi: 22.10.2021 11:18

Kırklareli Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak

Kırklareli Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü 14 öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü 14 öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim elemanı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 5 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Kırklareli Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak
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