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Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:14

Fırat Üniversitesi 23 öğretim üyesi alacak

Fırat Üniversitesi 23 öğretim üyesi alacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, 23 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, 23 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...
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Fırat Üniversitesi 23 öğretim üyesi alacak
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