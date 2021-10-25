Fırat Üniversitesi 23 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Fırat Üniversitesi
Rektörlüğü, 23 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.
Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.
Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...