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Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:19

Gümüşhane Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak

Gümüşhane Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü, 7 sözleşmeli personel alacağını bildirdi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü, 7 sözleşmeli personel alacağını bildirdi.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...
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Gümüşhane Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak
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