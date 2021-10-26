Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını bildirdi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.
Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...