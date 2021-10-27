Beykent Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Beykent Üniversitesi
Rektörlüğü, 6 öğretim elemanı alacağını bildirdi.
Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 5 Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.
Son başvuru tarihinin 8 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...