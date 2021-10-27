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Giriş Tarihi: 27.10.2021 14:06 Son Güncelleme: 27.10.2021 14:06

TED Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

TED Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

TED Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim görevlisi alacağını bildirdi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, TED Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim görevlisi alacağını bildirdi.

TED Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 12 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...
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TED Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
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