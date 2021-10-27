TED Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, TED Üniversitesi
Rektörlüğü, 2 öğretim görevlisi alacağını bildirdi.
TED Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.
Son başvuru tarihinin 12 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...