Afyonkarahisar Ticaret Borsası kantar memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Afyonkarahisar Ticaret Borsası kantar memuru alımı için ilan yayımladı.



Afyonkarahisar Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar Ticaret Borsası, Dinar İlçesinde bulunan Kantar biriminde istihdam edilmek üzere; En az Lise mezunu, MS Office (Word, excel, outlook) kullanabilen, Diksiyonu düzgün, Tam zamanlı çalışabilecek, Dinar'da ikamet eden/edebilecek Kantar memuru alınacaktır" denildi.



Son başvuru tarihinin 5 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...