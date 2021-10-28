Kastamonu Üniversitesi 42 personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü 15 öğretim üyesi ve 27 öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.



Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin yazılı birimlerine, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanun'un ve 2547 sayılı Kanun'un, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır" denildi.



Son başvuru tarihi 11 Kasım 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...