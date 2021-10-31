Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı
, 5 uzman yardımcısı alacağını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan; sınıfı, kadro derecesi, puan türü ve adedi belirtilen Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı kadrolarına atama yapmak için yarışma sınavı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Başvuru süresinin 01 Kasım 2021 ile 15 Kasım 2021 (saat 16:30) tarihleri arasında olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...