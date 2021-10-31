Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacak
Giriş Tarihi: 31.10.2021 14:29

Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 5 uzman yardımcısı alacağını bildirdi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, 5 uzman yardımcısı alacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan; sınıfı, kadro derecesi, puan türü ve adedi belirtilen Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı kadrolarına atama yapmak için yarışma sınavı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin 01 Kasım 2021 ile 15 Kasım 2021 (saat 16:30) tarihleri arasında olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA