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Giriş Tarihi: 2.11.2021 09:09

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 16 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 16 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü,16 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını bildirdi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü,16 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını bildirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 16 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 16 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
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