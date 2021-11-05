Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, 20 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.



Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar"ın Ek 2. maddesine göre belirtilen unvanlarda çalıştırılmak üzere Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Müracatların ilanın Resmî Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren 10 iş günü olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...