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Giriş Tarihi: 8.11.2021 09:06 Son Güncelleme: 8.11.2021 09:07

İstanbul Ticaret Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü, 14 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü, 14 öğretim üyesi alacağını bildirdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İstanbul Ticaret Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak
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