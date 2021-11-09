Sağlık Bilimleri Üniversitesi 13 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, 13 öğretim elemanı alacağını bildirdi.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.



Son başvuru tarihinin 23 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...