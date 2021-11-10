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Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:05

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 40 öğretim üyesi alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 40 öğretim üyesi alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, 40 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, 40 öğretim üyesi alacağıı bildirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23.,24. ve 26 ncı maddeleri ile madde 23(c), 24(d) ve 26(a)'ya dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna Personel Dairesi Başkanlığı internet adresi doküman arşivinden ulaşılabilir." ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 40 öğretim üyesi alacak
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