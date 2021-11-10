Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Gebze Teknik Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Giriş Tarihi: 10.11.2021 08:59

Gebze Teknik Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Gebze Teknik Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alacağını bildirdi.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgili Kanunun 24/e maddesinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan "Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi"ne haiz adaylar başvuru yapabilir." ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...
ARKADAŞINA GÖNDER
Gebze Teknik Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA