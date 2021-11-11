Sakarya Üniversitesi 30 araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, 30 araştırma görevlisi alacağını bildirdi.



Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 25 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...