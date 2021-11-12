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Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:40

Hacettepe Üniversitesi 45 sözleşmeli personel alacak

Hacettepe Üniversitesi 45 sözleşmeli personel alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, 45 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, 45 sözleşmeli personel alacağını bildirdi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullere göre Üniversitemiz Hastaneleri ve Birimlerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...
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Hacettepe Üniversitesi 45 sözleşmeli personel alacak
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