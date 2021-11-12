İçişleri Bakanlığı 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 7 sözleşmeli bilişim personeli alacağını bildirdi.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 7 (yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin 15 Kasım 2021 ile 22 Kasım 2021 tarihleri arasında olacağı bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...