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Giriş Tarihi: 12.11.2021 15:15 Son Güncelleme: 12.11.2021 15:15

Orta Doğu Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihinin 26 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
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