Tel Aviv Büyükelçiliğine sözleşmeli sekreter alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, TC Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv Büyükelçiliğine sözleşmeli sekreter alacağını bildirdi.



TC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sınav Tel Aviv/ İsrail'de düzenlenecek olup, pasaport, vize ve seyahat işlemleri adayların kendi sorumluluklarında olacaktır. T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği'nde münhal bulunan (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 30 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...