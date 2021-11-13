Hasan Kalyoncu Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihinin 30 Kasım 2021 olduğu belirtildi. Ayrıntılar için tıklayınız...