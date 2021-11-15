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Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:45 Son Güncelleme: 15.11.2021 09:45

Yeditepe Üniversitesi 4 doktor öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi 4 doktor öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, 4 doktor öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, 4 doktor öğretim üyesi alacağını bildirdi.

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde açık bulunan Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 29 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Yeditepe Üniversitesi 4 doktor öğretim üyesi alacak
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