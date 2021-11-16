İstanbul Okan Üniversitesi 39 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü, 39 öğretim üyesi alacağını bildirdi.



İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 30 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...