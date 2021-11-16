İstanbul Üniversitesi 10 araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 10 araştırma görevlisi alacağını bildirdi.



İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öncelikli Alan kapsamında Araştırma Görevlisi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 29 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...