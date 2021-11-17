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Giriş Tarihi: 17.11.2021 11:29

Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını bildirdi.

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 1 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
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