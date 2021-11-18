Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözleşmeli bilişim personeli alacağını bildirdi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 15 (Onbeş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 6 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...