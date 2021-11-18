Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alacağını bildirdi.



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimliğinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın,2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" sözleşmeli personel alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...