Türkiye Taşkömürü Kurumu 30 nitelikli işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, 30 nitelikli işçi alacağını bildirdi.



Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2021 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere belirtilen meslek ve eğitim durumlarına ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile toplam 30 nitelikli eleman alımı yapılacaktır. Adayların ilanın yayımlandığı dönem itibariyle en fazla 34 yaşında olması 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.



Başvuru tarihinin 22 Kasım 2021 ile 26 Kasım 2021 tarihleri arasında olacağı bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...