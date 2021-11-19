Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alacağını bildirdi.



Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda" yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 21 (yirmibir) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 3 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...