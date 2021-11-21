Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 121 personel istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli 121 personel istihdam edeceğini açıkladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Veteriner Fakültesi Dekanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı bünyesinde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre belirtilen unvanlarda,2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 121 sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...