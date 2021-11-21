İçişleri Bakanlığı 124 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözlü sınav ile 124 sözleşmeli personel alımı yapacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 124 adet boş pozisyona 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuruların 29 Kasım 2021 tarihinde saat:9:30'da başlayıp, 03 Aralık 2021 tarihinde saat:17:30'da sona ereceği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...