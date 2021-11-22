Dokuz Eylül Üniversitesi 59 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, 59 sözleşmeli personel alacağını bildirdi.



Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, " Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ve Üniversitemiz diğer sağlık birimlerinde, giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (53 Hemşire, 4 Sağlık Teknikeri, 1 Röntgen Teknisyeni ) ve giderleri Döner Sermaye Bütçesi Gelirlerinden (1 Destek Personeli) karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...