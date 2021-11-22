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Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:21

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 14 öğretim görevlisi alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 14 öğretim görevlisi alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, 14 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, 14 öğretim görevlisi alacağını bildirdi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih, 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca; "Araştırma Görevlisi" ve "Öğretim Görevlisi" alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 6 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 14 öğretim görevlisi alacak
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