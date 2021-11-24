Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü, 26 öğretim üyesi alacağını bildirdi.



Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu"nun 48'inci maddesi, 2547 sayılı "Yükseköğretim Kanunu"nun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri ile "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 8 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...