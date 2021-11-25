Batman Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Batman Üniversitesi Rektörlüğü, 4 öğretim görevlisi alacağını bildirdi.



Batman Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 9 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrtıntılar için tıklayınız...

