Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sürekli işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü, sürekli işçi alacağını bildirdi.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesine istinaden 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli işçi" alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin 29 Kasım 2021 ile 3 Aralık 2021 tarihleri arasında olacağı bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...