Amasya Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, 11 öğretim üyesi alacağını bildirdi.



Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, " Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. ve 24. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan ( https://pdb.amasya.edu.tr/mevzuat ) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...