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Giriş Tarihi: 26.11.2021 09:31

Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını bildirdi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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