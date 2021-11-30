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Giriş Tarihi: 30.11.2021 08:58

Erzurum Teknik Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 14 öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 14 öğretim elemanı alacağını bildirdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 14 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Erzurum Teknik Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak
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