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Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:02

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, 60 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, 60 sözleşmeli personel alacağını bildirdi.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak
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