Aksaray Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim görevlisi alacağını bildirdi.



Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, " Üniversitemizin yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara ilişkin Usul ve Esaslar'ın ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 16 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...