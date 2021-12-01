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Giriş Tarihi: 1.12.2021 09:12

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, 9 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, 9 öğretim üyesi alacağını bildirdi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlileri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 15 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
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