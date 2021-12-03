Ondokuz Mayıs Üniversitesi 43 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, 43 öğretim üyesi alacağını bildirdi.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nün yaptığı açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi

Son başvuru tarihinin 17 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...