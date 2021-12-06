Eskişehir Üniversitesi 10 öğretim üyesi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Eskişehir Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.



Eskişehir Üniversitesi Rektörlüğü'nün yaptığı açıklama, "Üniversitemize bağlı birimlerin belirtilen açık olan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu'nun 23., 24., 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...